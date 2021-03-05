واشنطن توافق على الإفراج عن الأموال الإيرانية في العراق

وافقت الولايات المتحدة على الإفراج عن الأموال الإيرانية في العراق، وفق ما أفاد به مسؤول ايراني، الجمعة، (05 آذار، 2021).

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة سيد حميد حسيني، قائلاً إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أموال إيرانية في البنك التجاري العراقي.

وأضاف في تصريح له نقلته وسائل اعلام ايرانية، إن الولايات المتحدة أعلنت عن إجراء العديد من المعاملات المالية عشية أعياد النوروز في ايران.