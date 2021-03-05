اسعار النفط تسجل مستوى قياسيا جديدا بعد اتفاق اوبك بلس

واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، الارتفاع بعد أن اتفقت دول مجموعة "أوبك+" على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية نيسان المقبل، قائلة إن تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا ما زال هشا.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.3% إلى 67.61 دولار للبرميل بعدما كان قد اغلق عند 66.74 دولار للبرميل امس، مسجلا مستوى قياسيا منذ كانون الثاني 2020 ، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.07% إلى 64.51 دولار للبرميل، وأغلقت العقود تعاملات أمس عند 63.83 دولار للبرميل.

وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد اتفقت أمس الخميس على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية نيسان المقبل، في خطوة تهدف لدعم أسواق النفط.

وجاء في بيان نشر عقب المحادثات التي اجريت على مستوى الوزراء أن المشاركين "وافقوا على الإبقاء على مستويات الإنتاج في آذار لشهر نيسان، باستثناء روسيا وكازاخستان، وستتمكن الدولتان من زيادة إمداداتهما بمقدار 130 ألفا و20 ألف برميل يوميا على التوالي نظرا لاستمرار وتيرة الاستهلاك الموسمي" ، فيما "أثارت السعودية المفاجأة بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل إضافي في اليوم".

ووافقت دول أوبك بلاس على خفض إنتاجها بمقدار 7,125 ملايين برميل في اليوم في شباط الماضي ، ثم 7,05 ملايين برميل يوميا في آذار، وهي تصنف ضمن الاقتطاعات الكبيرة.