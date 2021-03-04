الصفحة الاقتصادية

نائب ينتقد تصريحات وزير المالية بشأن عدم امكانية تغيير سعر صرف الدولار


استغرب عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي، الخميس، اصرار وزير المالية علي عبد الامير علاوي، على المضي في الجوانب التي تضر بالمواطن بشكل مباشر تحت تبريرات لا يمكن القبول بها وغير موفقة، منتقدا حديثه عن عدم إمكانية تغيير سعر صرف الدولار تحت تبريرات غير منطقية.

وقال العقابي في حديث صحفي ان "هنالك العديد من القراءات والمواقف التي تبناها وزير المالية لا يمكن القبول بها وتثير الاستغراب وآخرها حديثه عن عدم إمكانية تغيير سعر صرف الدولار تحت تبريرات غير منطقية او موفقة"،

مبينا ان "وزير المالية سبق له وان مضى في فرض ضريبة على رواتب الموظفين وسبقها رفع سعر صرف الدولار والذي أدى الى زيادة أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة تجاوزت الـ 30% ، ما خلق ضغطاً كبيرا على الوضع المعاشي للمواطن البسيط وتسبب بارباك واضح في السوق".

واضاف العقابي إن "السلطة التشريعية هي صاحبة الكلمة النهائية في جميع القضايا التي ترتبط بامور تسيير المسائل المالية سواء المتعلق منها بالسلم الوظيفي او الضريبة وغيرها من امور من خلال التشريعات القانونية داخل قبة البرلمان، وعلى الرغم من ان رفع سعر صرف الدولار جاء بقرار من البنك المركزي بحسب صلاحياته الموجودة في قانون البنك المركزي الا انه من الممكن تعديل القانون وتصحيح القرار من قبل السلطة التشريعية".

 

واكد ان "مواقف وزير المالية غير مقبولة وغير دستورية ولايمكن القبول بها، وعلى مجلس النواب تحمل مسؤوليته الاخلاقية والدستورية في هذا الاتجاه والعمل على تصحيح المعادلة كي تعي الحكومة ما لها وما عليها وتتضح لديها حقوقها وواجباتها القانونية والدستورية".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب ينتقد تصريحات وزير المالية بشأن عدم امكانية تغيير سعر صرف الدولار
القروض الحكومية أزمة لأزمة السكن
الاقتصادية النيابية: مبررات الكاظمي في رفع سعر الدولار انتهت
الكعبي يدعو لإرجاع صرف الدولار إلى سعره السابق
محلل سياسي : : تأكيد البرلمان بتحقق وفرة بواقع 6 مليارات دولار ينفي الحاجة لمحاصرة الشعب
وزير المالية: تضمين درجات الحذف والاستحداث في الموازنة وكذلك المحاضرين والأطباء
انهيار غير مسبوق للعملة اللبنانية أمام الدولار
النفط تعلن إيراداتها للشهر الماضي
صالح: الحكومة قد لا تحتاج الاقتراض لهذا السبب
إيران تغلق معبرين حدوديين مع العراق
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك