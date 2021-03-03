الاقتصادية النيابية: مبررات الكاظمي في رفع سعر الدولار انتهت

اعتبر عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب مازن الفيلي، الاربعاء، بان مبررات حكومة الكاظمي في رفع سعر الدولار انتهت.

وقال الفيلي لـوكالة /المعلومة/، ان “الحكومة رفعت سعر الدولار الى 1450 بناء على مبررات منها انها ارادت تحقيق فارق مالي في الموازنة يعوض انهيار اسعار النفط لكن الاخير بدأ يرتفع بنسب ملموسة في الاسابيع الماضية اي ان المبرر زال بتحسن اسعار بيع النفط”.

واضاف، ان “الحكومة تتحدث عن دعم المنتوج الوطني وفي نفس الوقت تمنح 344 مادة قادمة من الاردن من الاعفاءات الكمركية”، لافتا الى ان “الغالبية العظمى من العراقيين ضد اسعار صرف الدولار الجديدة التي اثرت على الاسواق والمواد الغذائية”.

واشار الى ان “قوة الاقتصاد من قوة الدينار واي قرارات تصدر بشكل غير مدروسة سيكون لها ضرر بالغ على ملايين العراقين”،

مؤكدا بان “خزينة البلاد تعمد على ايرادات النفط لكن في المقابل هناك ايرادات غير نفطية يمكن من خلالها تقديم معالجات حقيقية تسهم في تدفق اموال طائلة تعالج الازمة المالية”.

وعانت طبقات كبيرة من العراقيين من تداعيات رفع سعر الدولار امام الدينار في الاشهر الاخيرة.