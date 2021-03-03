الكعبي يدعو لإرجاع صرف الدولار إلى سعره السابق

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، بوقفة "عاجلة" لجميع اعضاء البرلمان للرجوع الى سعر صرف الدولار السابق.

وقال الكعبي خلال ترؤسه جلسة اليوم، إن "رفع سعر صرف الدولار اثر بشكل سلبي كبير جدا على حياة المواطن العراقي، وللاستقرار الاقتصادي بشكل عام".

وأضاف "لا بد من وقفة جادة وعاجلة لجميع اعضاء مجلس النواب واللجنة المالية النيابية للرجوع الى سعر الصرف السابق".

هذا وعقد مجلس النواب، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي.