محلل سياسي : : تأكيد البرلمان بتحقق وفرة بواقع 6 مليارات دولار ينفي الحاجة لمحاصرة الشعب

رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان تأكيدات اللجنة المالية النيابية عدم وجود اي مبرر لاستمرار الحكومة بمحاصرة الشعب عن طريق التقشف ورفع سعر صرف الدولار.

وقال الباوي في تصريح صحفي ان “الحكومة مطالبة ببيان اسباب استمرار التقشف المفروض على الشعب في ظل حديث اللجنة المالية النيابية عن تحقق وفرة دولارية باكثر من 6 مليارات دون اي زيادة باحتياطي البنك المركزي”.

واضاف ان “النقاط التي يطرحها الفريق الاستشاري الحكومي واخرها على لسان مظهر محمد صالح مدعاة لقراءة موضوعية كونها تشير بما لايقبل اللبس الى أن فرق سعر برميل النفط في الموازنة الاتحادية للعام الجاري يذهب لسد العجز وقد لا تحتاج الحكومة الى الاقتراض”.

وشدد الباوي على ان “هذا التطور يفضح حقيقة عدم الحاجة الى امرين مهمين لجأت اليهما الحكومة وادعت انها تكافح العجز فيهما وهما الاقتراض وفرض الاجراءات التقشفية على فئات من الشعب الذي يعاني بطش الاوضاع الاقتصادية الصعبة وغياب تام لمفردات البطاقة التموينية، اضافة للظروف المستجدة التي فرضتها الجائحة، مطالبا النواب والحكومة بمراعاة هذا الجانب الانساني.