وزير المالية: تضمين درجات الحذف والاستحداث في الموازنة وكذلك المحاضرين والأطباء

اكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الثلاثاء، تضمين درجات الحذف والاستحداث ضمن موازنة 2021 وكذلك الاطباء والمحاضرين.

وقال علاوي في تصريح للوكالة الرسمية ان “الورقة البيضاء ركزت على ترشيق النفقات وإدخال مبدأ التسعيرة الاقتصادية، ولا يمكن المضي بتطوير اقتصادي ووضع العراق على سكة جديدة من دون معالجة المشاكل، حيث ركزت الورقة البيضاء على معالجة 600 إجراء في 60 حزمة”.

واضاف انه “لا توجد قضايا فنية تعرقل التصويت على الموازنة، وكذلك لا نعرف الشكل النهائي لها، رغم تقديمنا المواقف الإضافية على الموازنة إلى اللجنة المالية”.

وبين ان “درجات الحذف والاستحداث تم تضمينها في الموازنة وكذلك المحاضرين والأطباء”، لافتا الى ان “التعديلات التي أجريت على الموازنة في مجلس النواب مقبولة والعجز في موازنة 2021 هبط إلى نحو 30 تريليون دينار، حيث ان سعر البرميل في الموازنة اعتمد على 45 دولاراً”.

واكد ان “سعر صرف الدولار قرار حكومي لا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة والأسواق تقبلت سعر الصرف الحالي وسيعطي خلال السنين المقبلة الحوافز إلى القطاع الخاص ويقوي الاحتياطي”.