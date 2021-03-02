انهيار غير مسبوق للعملة اللبنانية أمام الدولار

هوت العملة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، باتجاه مستوى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، وهو مستوى متدن غير مسبوق للعملة، التي تضررت جراء انهيار مالي أفضى إلى تفشي الفقر والاضطرابات.

وهذا يعني أن الحد الأدنى للأجر الشهري في لبنان يوازي نحو 68 دولارا.

ولامست العملة مستويات متدنية آخر مرة قرب عشرة آلاف ليرة في صيف 2020، مما أشعل احتجاجات استمرت أسابيع قبل انفجار هائل في مرفأ بيروت في اب الماضي دمر مناطق واسعة في العاصمة.

وأدى الانهيار، الذي بلغ مدى لم يشهده لبنان من قبل، لفقد العملة اللبنانية نحو 85 بالمئة من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.