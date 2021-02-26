إيران تغلق معبرين حدوديين مع العراق

أعلن مساعد محافظ خوزستان الإيرانية للشؤون الأمنية والشرطية ولي الله حياتي، عن اغلاق معبري جذابة وشلامجة مع العراق أمام المسافرين لفترة اسبوعين.

وقال حياتي بحسب وسائل اعلام ايرانية، إنه “رغم هذا الاغلاق امام المسافرين، الا ان النشاط الحدودي مستمر امام صادرات السلع والتبادل التجاري”.

وأشار إلى أن “وجود مختبر في نقطة الصفر الحدودية يقوم بعملية الفحص السريع للاصابة بفيروس كورونا للافراد الداخلين الى الاسواق الحدودية”.

ولفت الى، انه”بناء على قرار المحافظ سيتم بدءا من يوم الجمعة توزيع كمامات ومواد معقمة بصورة مجانية في الاسواق الحدودية وعلى الافراد العاملين في الشؤون التنفيذية”.

وتابع أنه “في حال الخروج من الحالة الطارئة واستئناف عبور المسافرين سيتم في الحدود اجراء اختبار PCR فضلا عن الاختبار السريع”.

ولفت إلى أنه تم يوم أمس الخميس تدشين المختبر في حدود شلامجة فيما سيتم الجمعة تدشين المختبر في حدود جذابة.

يذكر ان 11 مدينة في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران هي الان في الحالة الحمراء و8 مدن في الحالة البرتقالية فيها