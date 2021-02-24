الصفحة الاقتصادية

خام "برنت" يتجاوز 67 دولاراً للبرميل


أفادت بيانات التداول بتسارع زيادة أسعار النفط العالمية، حيث تجاوز سعر خام "برنت" 67 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 8 يناير الماضي.

واعتبارا من الساعة 18:50 بتوقيت موسكو ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل لمزيج نفط بحر الشمال ماركة "برنت" بنسبة 2.68 بالمئة ليبلغ 67.12 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو بنسبة 2.45 بالمئة ليبلغ 66.06 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.27 بالمئة ليبلغ 63.07 دولار للبرميل.

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