الصفحة الاقتصادية

ارتفاع أسعار النفط رغم زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية


ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل استمرار حالات انقطاع الكهرباء في الولايات المتحدة وضعف الدولار، لكن زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي حدت من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.8 بالمئة إلى 65.89 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:09 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.6 بالمئة إلى 62.04 دولار للبرميل.

وذكر معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام زادت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 فبراير الجاري، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 5.2 مليون برميل.

وقال كيفن سولومون المحلل لدى "ستون إكس": "لقد شهدنا هذا الصباح تأرجح النفط ما بين الأرباح والخسائر، لكنه تعزز في الآونة الأخيرة بسبب ضعف الدولار الأمريكي".

وجرى تداول مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الأربعاء.

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