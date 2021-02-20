الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية: فقرة حصة الاقليم في الموازنة لم تحسم لغاية الان


أكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان،  السبت ، أنه تم تجاوز خيار إعادة مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة، مشيرا إلى أن فقرة حصة الاقليم في الموازنة لم تحسم لغاية الان.

وقال ذيبان في تصريح صحفي، إن “خيار إعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 تم تجاوزه داخل اللجنة المالية في مجلس النواب”،

مبينا أن “اللجنة استطاعت تجاوز جميع العقد في مسودة مشروع قانون الموازنة وفي مقدمتها الانفاق الحكومي ليتفرغ الجميع للمرحلة الاهم والاخيرة إلا وهي تحديد حصة اقليم كردستان”.

وأضاف ذيبان، أنه “لغاية الان لم يتم حسم  فقرة حصة الاقليم مع الاشارة بوجود وفد من الاقليم في بغداد بخصوص التفاوض مع الحكومة والكتل السياسية لحسم الموضوع برئاسة قوباد طالباني”.

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي كشفت عن التوصل لاتفاق شبه نهائي بشأن حصة الاقليم في موازنة 2021 , متوقعة التصويت عليها الأسبوع المقبل.

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