الصفحة الاقتصادية

يصل إلى 100 دولار.. توقعات دولية بارتفاع أسعار النفط


توقع اثنان من أكبر البنوك في وول ستريت بالولايات المتحدة ارتفاعا في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، حسب ما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية.

وذكر المصدر أن كل من "جيه بي مورغان تشيس" و"غولدمان ساكس" يتوقعان أن ترتفع أسعار النفط بشكل ملحوظ عندما ينحسر وباء كورونا.

وأوضح أن التوقعات الأكثر تفاؤلا تشير إلى عودة أسعار النفط الخام الدولية إلى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يتم الوصول إليه منذ عام 2014.

ويعتمد الارتفاع المتوقع على الاعتقاد بأن التحفيز المالي سيعزز الاستهلاك، إلى جانب بداية عودة الحياة إلى طبيعتها.

ومن شأن ذلك أن يغير الأوضاع في قطاع النفط، الذي سجل خسائر قياسية العام الماضي بفعل تداعيات فيروس كورونا.

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