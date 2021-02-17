الصفحة الاقتصادية

المالية البرلمانية تحدد موعد التصويت على موازنة 2021


حددت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، موعد التصويت على موازنة 2021.

وقال عضو اللجنة، أحمد حمه رشيد في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "المسألة المتبقية بمشروع قانون الموازنة، تتعلق بحصة الإقليم"،

مشيراً الى أن "المكون الكردي بما في ذلك المعارضة، يقبلون بالنص الحكومي الذي تم الاتفاق عليه لكن لم يتم حتى الاآن الاتفاق على تعديل هذه الفقرة او استبدالها بنص جديد".

ولفت رشيد الى أن "من الممكن حسم هذا الموضوع خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وأنه سيتم التصويت على مشروع قانون الموازنة الخميس المقبل او مطلع الاسبوع القادم"، مؤكدا أن "هناك بوادر ايجابية لكن لم يتم حتى الان الاتفاق على صيغة نهائية للنص".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعرف على سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية
المالية البرلمانية تحدد موعد التصويت على موازنة 2021
الاقتصاد النيابية تطالب بتعديل مقترحات المالية البرلمانية بشأن الموازنة
دينار نازل .. دولار صاعد
هموم الموازنة
نيوليبرالية صندوق النقد الدولي، احتلال اقتصادي بلون أمريكي يفاقم الفقر في العراق
اسعار النفط تبلغ 63 دولاراً للمرة الاولى منذ 2020
إهانة العملة الوطنية..!
اسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت بـ 61.34 دولارا للبرميل
خبراء: أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.55
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : على اليوتيوب علق بعض البهايم لها ومجد بها وبالمقبوراخو هدلة . نصحتها وقلت لها لا تصدقي فقد ...
الموضوع :
عرب وين؟؟؟ و رغوده وين ؟؟؟
مواطن : في طريقنا للعودة الى مثلث الاضطهاد بصمت ، ستسحب سجادة الديمقراطية من تحت اقدامنا وبفعل م . ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على امامنا المفدى الطيب ابن الطيب الامام محمد الباقر عليه افضل الصلاة والسلام والعن الدائم على ...
الموضوع :
الامام الباقر مصلح، ومفكر، ومجدد
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,اخي الطيب ثق بالله وبال البيت الطيبين الطاهرين والقران الكريم و المراجع ...
الموضوع :
رغد صدام حسين سياسية!  الأُردن وإتفاقية "المنسف"
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,الله يحفظ الشيخ جلال بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار ويلعن اعداءه ابليس واعوانه ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لسلام عليكم الله يرحم السيد محمد باقر الحكيم ويغمد روحه الجنه بحق محمد واله الاطهار ويلعن اعداءه ...
الموضوع :
بالفيديو ... هكذا خاطب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه قوات الاحتلال الامريكي
احمدعلي عبدالرسول الحروب : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيه وبعد دولة رئيس الوزراء لقد تم الحكم علي ظلما واحضر صاحب ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ALTAWEEL : كلنا امل ان يكون للصين دور حقيقي في تطوير البنى التحتية لبلدنا وان يكون لهم دور في ...
الموضوع :
الصين: نرفض أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات
مواطن : مع احترامي للكاتب لست مع الطرح بالعامية ...
الموضوع :
المـ"ضـ"كورات..!
زيد مغير : هذه الحمقاء لو تنجب وتسكت هواية احسن لان كل ظهور لها على وسائل الإعلام فإنها تفتح بالوعة ...
الموضوع :
رغد صدام حسين سياسية!  الأُردن وإتفاقية "المنسف"
فيسبوك