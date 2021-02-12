الصفحة الاقتصادية

اسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت بـ 61.34 دولارا للبرميل


ارتفعت أسعار النفط ،اليوم الجمعة، بعد تراجعها في وقت سابق من الجلسة، لكن توقعات ضعيفة للسوق من أوبك ووكالة الطاقة الدولية كبحت المكاسب.

و ارتفع خام برنت 29 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة ليصل إلى 61.43 دولار للبرميل، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى للجلسة عند 60.35 دولار. وصعد الخام الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة مسجلا 58.38 دولار بعد نزوله إلى 57.41 دولار، وكلا العقدين بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية.

ارتفعت الأسعار على مدار الأسابيع الأخيرة لأسباب منها تخفيضات إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك+.

وقالت أوبك هذا الأسبوع "إنها تتوقع تعافي الطلب العالمي على النفط تعافيا أبطأ من التقديرات السابقة في 2021، مقلصة توقعاتها 110 آلاف برميل يوميا إلى 5.79 مليون برميل يوميا".

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