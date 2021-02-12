الصفحة الاقتصادية

خبراء: أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل


رجحت خبيرة في أسواق النفط مسألة، اليوم الجمعة، ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستوى 100 دولار العام المقبل، على الرغم من تعرض أسواق النفط لضغوطات بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت أمريتا سين، كبيرة محللي النفط في "إنرغي أسبكتس" في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إن "أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل على خلفية "السياسة النقدية السهلة للغاية".

بدوره قال غينادي شمال رئيس رابطة منتجي النفط والغاز في روسيا إن "وصول سعر النفط إلى علامة 100 دولار للبرميل في المستقبل القريب هو خيال، كما أن سعر برميل النفط عند 60 دولارا مسألة مريحية للميزانية الروسية.

وأوضح أن "السعر المريح لإنتاج النفط الصخري للشركات الأمريكية يبلغ حوالي 45 دولارا للبرميل، وعندما يتجاوز السعر علامة 60 دولارا، يتم طرح نفط إضافي في السوق مما يتسبب في انخفاض السعر".

وتم تداول مزيج "برنت" اليوم عند مستوى 60.50 دولار للبرميل، وكان "برنت" قد ارتفع أمس للجلسة التاسعة على التوالي، ويتجه الخام نحو تسجيل أطول موجة مكاسب منذ كانون الثاني 2019.

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خبراء: أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل
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