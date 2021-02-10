المالية النيابية تعلن الغاء جميع القروض الخارجية في موازنة 2021

اعلنت الجنة المالية النيابية، الاربعاء، الغاء القروض الخارجية كافة في مسودة الموازنة التي سلمت للحكومة، مبينة ان اي قرض ستتقدم به الحكومة خلال العام الجاري سيرفض.

وقال عضو اللجنة المالية احمد الصفار في حديث صحفي ان “التعديلات في اللحظات الاخيرة لمسودة موازنة 2021 الغيت بموجبها جميع القروض التي تقدمت بها الحكومة”.

واضاف ان “ما موجود فيها فقط القروض القديمة السارية ولم نوافق على اي قرض جديد”، مشيرا الى ان “البرلمان سيرفض اي قرض جديد تتقدم به الحكومة خلال العام الحالي مالم يكون مبوب حصرا لمشاريع استثمارية”.

واوضح ان “اي قرض تتقدم به الحكومة يكون تسديده من ريع المشروع الاستثماري ويبقى المشروع راس مال البلاد ولا يتكبل العراق عليه اي ديون”.