الاقتصاد النيابية: لا تغيير في سعر صرف الدولار في موازنة2021

أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سالم طحمير الطفيلي، الأربعاء، تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في موازنة 2021 كما أرسلته الحكومة.

وقال الطفيلي في تصريح صحفي إن “الموازنة التي أرسلتها الحكومة مبنية على سعر صرف 1450 وبقي كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير في التعديلات الاخيرة”،

وأضاف، أن “الحكومة أرادت أن تضع مجلس النواب أمام الأمر الواقع وهو تثبيت سعر الدينار العراقي بقيمة 1450 مقابل الدولار وهو قرار لا يحمل أي مبرر اقتصادي”،

مبينا أن “الحكومة ذهبت إلى أسهل الطرق وهو خفض سعر الصرف مما سيؤدي إلى مزيد من البطالة والانكماش في السوق المحلي”.

ورأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي، في وقت سابق، عدم وجود أي مبرر لإبقاء ارتفاع الدولار في السوق المحلي، لافتا إلى أن حصار الشعب يجب أن ينتهي قبل انفجار الشارع جراء سوء التعامل مع معاش المواطن،