العتبةُ العبّاسيةُ المقدّسة تنطلقُ بمشروعٍ وطنيّ وتُعيد تشغيلَ مجزرة الدواجن في كربلاء

باشرت مجزرةُ كربلاء لتحضير لحوم الدواجن بإنتاجها الفعليّ، وذلك بعد أن تمّ الانتهاء من جميع الأعمال الخاصّة بتطوير وتأهيل وتحديث خطوطها الإنتاجيّة وبُناها التحتيّة، التي تعطّلت وأوقفت عن العمل منذ أكثر من سبعة عشر عاماً، ولتعيد الحياة في هذا المُنشأ الصناعيّ الوطنيّ الهامّ في المحافظة، وبما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطنيّ والمنتَج المحلّي.

وقد شُغّلت المجزرةُ قبل هذا التشغيل تجريبيّاً وبعد ذلك انطلقت للتشغيل الفعليّ، تبعاً للطاقة الإنتاجيّة التي حُدّدت لها والقابلة للتطوير مستقبلاً والبالغة (5000) دجاجة في الساعة، وهذا ضعف ما كانت تُنتجه سابقاً.