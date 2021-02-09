النفط يسجل ارتفاعاً جديداً بـ 61 دولاراً للبرميل

صعدت أسعار النفط في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوياتها خلال عام، وقفز خام برنت فوق مستوى 61 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.9% إلى 61.08 دولار للبرميل، وصعدت عقود خام "نايمكس"الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.8% عند 58.45 دولار للبرميل.

ودعم الصعود الكبير للنفط عدة عوامل منها التزام الدول المنتجة للنفط بمعدلات الانتاج المتفق عليها والخفض الطوعي لإنتاج النفط من قبل السعودية خلال شهري شباط واذار.