الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية: عدلنا 85 % من الموازنة


اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن تعديل 41 فقرة في الموازنة خلال 42 اجتماع استضيف خلالها 165 مسؤول حكومي وخبير “لكثرة المغالطات بالموازنة”.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي ان “الموازنة التي ارسلتها الحكومة خالية من اي واقعية واضرارها بالاجماع متوجهة نحو المواطن”.

واضاف ان “كثرة التعديلات عليها حولتها الى موازنه ثانية”، مشيرا الى انه “تم تعديل 41 فقرة في الموازنة ما يعادل اكثر من 85 بالمية منها”.

واوضح كوجر ان “اللجنة اجرت 165 استضافة لمسؤولين حكوميين مابين وزراء ومحافظين ورؤساء هيئات وغيرهم وخبراء لاكمال التعديلات والنقاشات على الموازنة  خلال 42 اجتماع للجنة واربع جلسات للبرلمان لتخرج بالشكل التالي”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المالية النيابية: عدلنا 85 % من الموازنة
لجنة نيابية تطالب بتعديل صرف الدينار الى 1300 وتوجه انتقادا لتعديلات الموازنة
المالية النيابية: الحكومة فرضت ضرائب بالموازنة لا نعلم هدفها
أبواب فرض الضريبة..
العجز التجاري الأمريكي يسجل مستوى قياسيا في 12 عاما
ضريبة الدخل والاستقطاعات الحكومية
الزراعة النيابية: جهات متنفذة في المنافذ تدخل منتجات ممنوع استيرادها
المالية النيابية: لا توجد اي نية لخفض سعر صرف الدولار
المالية البرلمانية تعلن تخصيص مبالغ للمحاضرين والعقود والاجراء في الموازنة
خبير اقتصادي : اكثر من 195 مليار دولار ذهبت لشركات جولات التراخيص
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك