المالية النيابية: عدلنا 85 % من الموازنة

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن تعديل 41 فقرة في الموازنة خلال 42 اجتماع استضيف خلالها 165 مسؤول حكومي وخبير “لكثرة المغالطات بالموازنة”.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي ان “الموازنة التي ارسلتها الحكومة خالية من اي واقعية واضرارها بالاجماع متوجهة نحو المواطن”.

واضاف ان “كثرة التعديلات عليها حولتها الى موازنه ثانية”، مشيرا الى انه “تم تعديل 41 فقرة في الموازنة ما يعادل اكثر من 85 بالمية منها”.

واوضح كوجر ان “اللجنة اجرت 165 استضافة لمسؤولين حكوميين مابين وزراء ومحافظين ورؤساء هيئات وغيرهم وخبراء لاكمال التعديلات والنقاشات على الموازنة خلال 42 اجتماع للجنة واربع جلسات للبرلمان لتخرج بالشكل التالي”