الزراعة النيابية: جهات متنفذة في المنافذ تدخل منتجات ممنوع استيرادها

كشفت لجنة الزراعة النيابية، الخميس، بوجود جهات متنفذة باسم الحكومة في المنافذ تدخل منتجات زراعية ممنوع استيرادها لغرض ضرب المنتج المحلي.

وقال عضو لجنة الزراعة علي مانع في حديث صحفي ان “قوانين الحكومة بمنع دخول بعض المنتجات الزراعية باتت غير ملزمة في المنافذ الحدودية وغياب السيطرة الحكومية على تلك المنافذ”.

واضاف ان “هناك جهات متنفذة نصبت مقرات لها داخل المنافذ باسم الحكومة وتتحكم بدخول المواد الزراعية التي ترغب بها”، مشيرا الى ان “المنتجات الزراعية تدخلها بغض النظر عن المنوع استيرادها من عدمه”.

واوضح مانع ان “الهدف من تلك العمليات هو ضرب المنتج المحلي والزراعة بصورة خاصة وفتح باب الاستيراد بشكل رسمي بعد ان نهضت الزراعة قليلا في البلاد”