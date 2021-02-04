المالية النيابية: لا توجد اي نية لخفض سعر صرف الدولار

اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عدم وجود اي نيات بتخفيض اسعار صرف الدولار رغم وجود بعض المطالبات ، مؤكدة بقاء سعر الصرف الحالي على ماهو عليه.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي ان “هناك بعض المطالبات من اعضاء في اللجنة المالية وجهات اخرى بتخفيض سعر صرف الدولار “.

واضاف ان “هذه الامور لم تتعدى كونها طلبات فقط”، مشيرا الى ان ” لا توجد لدى اللجنة المالية اي نية لتغيير سعر الصرف بالتخفيض كون الامر مقر من قبل مجلس الوزراء”.

واوضح كوجر ان “اللجنة المالية لا تتعدى صلاحياتها بالتوصيات وغير ملزمة للحكومة فيما يخص تخفيض سعر الصرف”، مبينا ان “الامر منوط بالحكومة ومن صلاحياتها حصرا