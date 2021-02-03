خبير اقتصادي : اكثر من 195 مليار دولار ذهبت لشركات جولات التراخيص

اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاربعاء، ان كلفة انتاج برميل النفط العراقي زادت 10 اضعاف بعد جولات التراخيص.

وقال المرسومي في حديث صحفي ان “جولات التراخيص كلفت العراق من 2010 الى 2020 اكثر من 195 مليار دولار وهو رقم مهول والشركات العراقية قادرة على الانتاج وبكلفة اقل”.

واضاف ان “كلفة انتاج برميل النفط العراقي بشركات العراقية اقل من دولار واحد قبل 2009 وبعد جولات التراخيص باتت كلفة انتاج برميل النفط اكثر من 9 دولارات ونصف”، مشيرا الى ان “الكلفة زادت بنحو 10 اضعاف”.

واوضح المرسومي ان “معدل زيادة انتاج مليون برميل عالميا تكلف 15 مليون دولار وفي العراق من المفترض ان تكلف 13 مليون دولار بجهود الشركات العراقية الان ان شركات جولات التراخيص كلفت العراق زيادة المليون برميل 46 مليون دولار”.