اقتصادي: عجز الموازنة تاريخي ووزير المالية لا يمتلك التصور عن الاقتصاد

وصف الخبير الاقتصادي باسم انطوان، الثلاثاء، عجز الموازنة بالتاريخي وغير المقنع، مبينا ان وزير المالية علي علاوي لا يمتلك التصور الواضح في ادارة مقدرات البلد الاقتصادية.

وقال انطوان في تصريح صحفي ان “الارقام في الموازنة جميعها تاريخية وهي غير دقيقة حيث تم رصد 164 تريلون دينار وفيعا عجز تاريخي باكثر من 71 ترليون.”.

واضاف ان “الحكومة وضعت الموازنة بشكل تخميني الا انها ليس لديها تصورات اقتصادية واضحة بشان عائدات تلك الاموال المصروفة ومدى الاستفادة من المشاريع”.

واوضح أنطوان، ان ” تقدير وزارة المالية بالاعتماد بنحو 20 ترليون دينار على العائدات غير النفطية غير دقيق وهي لا تتجاوز الـ 10 ترليون كحدا اقصى”