خبير اقتصادي: ماخصص لشركات جولات التراخيص بموازنة 2021 يعادل تخصيصات 12 وزارة

وصف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، جولات التراخيص بالخطيئة الكبرى والتي رهنت نفط الحقول العملاقة بالجنوب الى اكثر من 25 عاما، مبينا ان شركات التراخيص حصلت في موازنة 2021 مايوازي موازنة 12 وزارة.

وقال المرسومي لـ/المعلومة/ :”عندما جرى الاعتراض على جولات التراخيص التي جرت في 2009 جرى التعديل عليها عام 2015″.

واضاف ان “التعديل الجديد في 2015 جاء بامتيازات اكبر للشركات واكثر اجحافا بحقوق العراق”، مشيرا الى ان “جولات التراخيص خطيئة كبرى بتاريخ العراق”.

واوضح المرسومي ان “الشركات الخاصة بجولات التراخيص رهن اليها النفط العراقي لأكثر من 25 عاما”، لافتا الى انها “حصلت على مايعادل 80% من وزارة النفط في موازنة 2021 التي تناقش حاليا”.

وتابع ان “ماخصص للشركات في جولات التراخيص في الموازنة الجديدة يعادل موازنة 12 وزارة مجتمعة بينها الصحة والشباب والثقافة والموارد والعدل والمهجرين وغيرها”.