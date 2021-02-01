مع خسارة 6 مليارات يورو شهريا.. الحكومة الفرنسية تؤكد صعوبة إغلاق البلاد من جديد

أكدت الحكومة الفرنسية، الاثنين، أنه لا يمكن اعتماد إغلاق جديد في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا كملاذ أخير.

واوضح وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، في حديث اذاعي لمحطة روسية ناطقة بالعربية، أن "إجراءات حظر التجول الحالية في البلاد، تحقق نتائج لا بأس بها من حيث محاولة احتواء الفيروس".

واشار، إلى أن "حظر التجول الفرنسي الحالي الذي يبدأ من السادسة مساء، حتى السادسة صباحا، ويكلف الاقتصاد حوالي 6 مليارات يورو شهريا، في حين أن الإغلاق الكامل سيكلفه حوالي 15 مليار يورو شهريا".

يذكر أن فرنسا قررت، الجمعة الماضي، عدم فرض إغلاق ثالث على مستوى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.