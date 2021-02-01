الصفحة الاقتصادية

مع خسارة 6 مليارات يورو شهريا.. الحكومة الفرنسية تؤكد صعوبة إغلاق البلاد من جديد


أكدت الحكومة الفرنسية، الاثنين، أنه لا يمكن اعتماد إغلاق جديد في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا كملاذ أخير.

واوضح وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، في حديث اذاعي لمحطة روسية ناطقة بالعربية، أن "إجراءات حظر التجول الحالية في البلاد، تحقق نتائج لا بأس بها من حيث محاولة احتواء الفيروس".

واشار، إلى أن "حظر التجول الفرنسي الحالي الذي يبدأ من السادسة مساء، حتى السادسة صباحا، ويكلف الاقتصاد حوالي 6 مليارات يورو شهريا، في حين أن الإغلاق الكامل سيكلفه حوالي 15 مليار يورو شهريا".

يذكر أن فرنسا قررت، الجمعة الماضي، عدم فرض إغلاق ثالث على مستوى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مع خسارة 6 مليارات يورو شهريا.. الحكومة الفرنسية تؤكد صعوبة إغلاق البلاد من جديد
ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 55 دولاراً للبرميل
الامارات تنهار اقتصاديا
مخططات الصين نحو قيادة العالم(أنتاج الرقائق أو أشباه الموصلات) الجزء الثاني
المالية البرلمانية: لا تعيينات في موازنة 2021
"بحر الديون يهدد بإغراق العراق".. هل المالية "مولعة" بالقروض ام تتقصدها؟
المالية النيابية تعلن رفع سعر برميل النفط وتخفيض نفقات الموازنة
الموظفين والموازنة العامة
كربلاء: قطاع الصناعة يتعرض الى محاربة من قبل الحكومة
العراق على خطى مصر..بأتجاه صندوق النهب الدولي..!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك