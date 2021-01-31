المالية البرلمانية: لا تعيينات في موازنة 2021

اعلنت اللجنة المالية البرلمانية، الاحد، عدم وجود تعيينات في موازنة 2021، مؤكدة أنها مع رفع فقرة استقطاع الرواتب.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، "نحن مع رفع فقرة استقطاع الرواتب وأن تحل محلها ضريبة الدخل، مؤكداً أن "الحكومة الحالية عليها تراكمات سببها الحكومات السابقة وما زاد من نفقاتها".

وأضاف أن "الموظف تعرض لضربتين ولا يحتمل الثالثة من تخفيض الرواتب"، مشيراً الى أن "زيادة النفقات في الموازنة سبب العجز الذي بلغ 75 ترليون دينار".

ولفت الجبوري الى أنه "لا تعيينات في موازنة 2021 ودرجات الحذف والاستحداث الوظيفية أبقيناها فقط للدوائر الخدمية"، مؤكداً أن "التعيينات مرهونة بتوافر السيولة المالية والموازنة ستوفر منحاً للصحفيين والفنانين"