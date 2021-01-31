الصفحة الاقتصادية

"بحر الديون يهدد بإغراق العراق".. هل المالية "مولعة" بالقروض ام تتقصدها؟


توسعت دواعي الاقتراض لكن بشكل مختلف، إذ أن "بحرا من الديون" قد ظهر واحاط بالعراق، يهدد بغرق البلد في مخاطر اقتصادية جمة.   

وثمة من يرى، أن هذه المسألة "مقصودة" من أجل إلزام العراق بتنفيذ برنامج تقضي الغاء البطاقة التموينية وتحرير الأسعار، في حين تشير الآراء الخبيرة الى أن الموازنة الاتحادية تضخمت بدون تحقيق أي زيادة تنموية، وفي خضم ذلك يطرح تساؤل هل بإمكان وزارة المالية التحرك كما يحلو لها في هذا المجال ولماذا هي "مولعة" بهذا الاجراء؟ 

بحر من الديون 

أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي كشف، عن وصول الدين العام للعراق إلى 100 تريليون دينار بواقع 66 تريليون دين داخلي و34 تريليون دين خارجي حتى نهاية عام 2020، فيما تتوقع وزارة المالية وصول الحجم العام للديون إلى 144 تريليون حتى نهاية العام الحالي 2021، منها 102 تريليون دين داخلي و 42 تريليون دين خارجي ومن المتوقع ان تصل نسبة الدين العام الى الناتج المحلي في نهاية هذا العام إلى 65% وهذه مستويات خطيرة للدين العام.

ويقول المرسومي لموقع IQ NEWS، "على السلطة الاقتصادية في البلاد الابتعاد عن الديون سواء أكانت داخلية أو خارجية، وعدم إغراق البلد في بحر من الديون"، موضحا أن "موازنة العام الحالي فيها عجز كبير مقداره 71 تريليون دينار، منها 70 تريليون تمول من خلال الاقتراض الداخلي بمعدل أكثر من 56 تريليون دين داخلي وأكثر من 13 تريليون دين خارجي، منها قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الموازنة بمقدار 5 تريليون و900 مليار دينار". 

ويوضح المرسومي، أن "وزارة المالية ورغم كل هذه المديونية الكبيرة للعراق تجري مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مساعدات عاجلة بمقدار 6 مليار دولار"، مبينا أن "المساعدات العاجلة لا تعني أنها قرض بسعر فائدة متدن قد يصل الى 1% وبآجال طويلة، وتهيئ أيضا إلى قرض آخر مع صندوق النقد الدولي بمقدار 4 مليار دولار مقابل تنفذها لبرنامج محدد وهو برنامج أجندة صندوق النقد والتي أشارت إليها الورقة البيضاء".

ويؤكد المرسومي، أن "وزارة المالية من الناحية القانونية ليس باستطاعتها عقد مثل هذه الاتفاقيات للاستدانة الخارجية من دون أن تتضمنها الموازنة لأنها غير مدرجة فيها، وعليها أن تلجأ إلى تشريع قانون خاص في البرلمان". 

وتسأل المرسومي عن أسباب ولع وزارة المالية بهذه المديونية؟، مرجحا أن "تكون هذه المسألة مقصودة من أجل إلزام العراق بتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بتحرير الاقتصاد العراقي واستكمال إجراءات الصندوق من خلال خصخصة المشاريع العامة أمام الاستثمار الأجنبي ومن خلال الغاء البطاقة التموينية وتحرير الأسعار، وبالتالي ربط العراق بالمنظومة الرأسمالية العالمية".

ويبين، أن "الموضوع بدأ يسير في هذا الاتجاه لأن الوضع المالي في العراق بدأ في التحسن خاصة مع بدايات العام الحالي بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، وبالتالي فإن عائدات النفط العراقية ستتجاوز الخمسة مليارات دولار شهريا، وربما سيصل إجمالي عائدات النفط في العراق خلال هذا العام إلى ما يزيد عن 60 مليار دولار، وهذا أكبر بكثير من ما حققه عام 2020 حيث لم يصل إلى مستوى 42 مليار دولار". 

قروض مشروطة 

الكاتب والخبير الاقتصادي الدكتور صادق البهادلي، يقول، إن "الغاية من اقتراض العراق من البنك الدولي هو سد العجز المالي في الموازنة العامة للدولة، لاسيما وأن قروض وتمويل البنك الدولي بفوائد قد لا تتجاوز ١.٥% ولآجال طويلة".

ويقول البهادلي لموقع IQ NEWS، إن "القروض لا تخلو من المشروط، خاصة وأن العراق بعد عام ٢٠٠٣ وقع وثيقة العهد الدولي التي تخرجه من العقوبات الدولية والاقتصادية المفروضة عليه بسبب الالتزام بالشروط والأحكام التي يضعها البنك الدولي بشأن الواقع الاقتصادي وعملية التكييف الاقتصادي". 

"عجز فلكي"

يقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي لموقع IQ NEWS، إن "العراق سيقترض من أكثر من 20 جهة ضمنها البنك الدولي والبنوك الأوربية بضمانات سيادية، لسد عجز الموازنة الفلكي"، مشيرا إلى أن الموازنة الاتحادية تضخمت بدون تحقيق أي زيادة تنموية، وهذا ما نصت عليه بنودها". 

وكان وزير المالية علي علاوي قال في وقت سابق، إن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم "اقتصاده المتعثر". 

ويتوقع العراق ثاني أكبر منتج للنفط بين دول منظمة أوبك، عجزا في موازنة 2021 ببلغ 71 تريليون دينار (9 مليار دولار)، بحسب وكالة "بلومبيرغ". 

ونقلت "بلومبيرغ" عن علاوي قوله، إنه "بمجرد موافقة البرلمان على الميزانية وخطة الإنفاق يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة أطلقها صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كورونا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المالية البرلمانية: لا تعيينات في موازنة 2021
"بحر الديون يهدد بإغراق العراق".. هل المالية "مولعة" بالقروض ام تتقصدها؟
المالية النيابية تعلن رفع سعر برميل النفط وتخفيض نفقات الموازنة
الموظفين والموازنة العامة
كربلاء: قطاع الصناعة يتعرض الى محاربة من قبل الحكومة
العراق على خطى مصر..بأتجاه صندوق النهب الدولي..!
موازنة 2021 مالها وماعليها
تحذير نيابي صادم: الدولار قد يرتفع إلى 500 الف دينار
سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي
الطاقة النيابية: اجتماع مساء اليوم لرفع سعر برميل النفط بالموازنة الى 50 دولار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك