كربلاء: قطاع الصناعة يتعرض الى محاربة من قبل الحكومة

اكد رئيس غرفة صناعة كربلاء كاظم ال ياسين، الخميس، ان عدم ايصال الخدمات والبنى التحتية للمدينة الصناعية في المحافظة محاربة لهذا القطاع الذي يشكل رافدا اساسيا لاقتصاد البلاد.

وقال ال ياسين في تصريح صحفي إن “بلدية كربلاء وقعت الصناعيين على عقود بعدم مطالبتها بالخدمات والبنى التحتية للمدينة الصناعية على الرغم من انها اجرت الاراضي باسعار كبيرة وليست مدعومة، حيث ان ما قامت به البلدية مخالفة قانونية لكون التأجير تم وفق القانون رقم 20 لسنة 1998 الذي يلزمها بانشاء مناطق صناعية مع توفير خدمات وتأجيرها للمصانع”.

واضاف ان “غياب الدعم الحكومي لقطاع الصناعة والتعامل معه في مثل هذه الطرق يعد محاربة لهذا القطاع الذي يشكل رافدا اساسيا لاقتصاد البلاد، حيث ان المدينة الصناعية تتضمن الان 65 معملا ومصنعا الا انها لا تعمل بسبب انعدام الخدمات”.

واشار ال ياسين الى ان “الحكومة ودوائرها تنظر الى قطاع الصناعة بقرة حلوب للرسوم والضرائب دون دعمه لتحفيزه في انعاش الانتاج المحلي وتشغيل الايدي العاملة”.