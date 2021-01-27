تحذير نيابي صادم: الدولار قد يرتفع إلى 500 الف دينار

توقع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الله الخربيط، الاربعاء، وصول سعر الدولار الواحد سيصل الى 5000 دينار خلال المرحلة المقبلة ، مبينا ان اذا استمرت الحكومات في سياسية الاقتراض فان العراق سيعلن افلاسه.

وقال الخربيط في تصريح متلفز ان “الموظف العراقي اذا كان يتسلم مليون دينار فان راتبه بالدولار كان 833 دولار قبل تغيير سعر الصرف”، مبينا أنه “حاليا يتقاضى 689 دولار اي ان الموظف يخسر شهريا 134 دولار”.

وحذر الخربيط من ان “سعر الدولار قد يرتفع الى 500 الف دينار للورقة الواحدة فئة 100 دولار اذا استمر الحال على نفس المسار”.

واوضح الخربيط ان “ العراق يمتلك نحو 400 مصنع متوقف عن العمل وهو بحاجة الى مليارات من الدولارات لاعادة التاهيل وهو لا يمتلك تلك المبالغ”