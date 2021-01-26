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الصفحة الاقتصادية

الطاقة النيابية: اجتماع مساء اليوم لرفع سعر برميل النفط بالموازنة الى 50 دولار


اعلنت لجنة الطاقة النيابية، الثلاثاء، عزمها رفع سعر برميل النفط في الموازنة الى 50 دولار للبرميل الواحد، مبينة انها ستقر القرار النهائي باجتماع مرتقب مساء اليوم يجمعها مع اللجنة المالية.

وقالت عضو  لجنة الطاقة زهرة البجاري ان “النفط بارتفاع وتحديد سعره بـ42 دولار للبرميل الواحد ظلم كبير ويخلف عجز كبير”.

واضافت ان “اللجنة تعتزم رفع سعره في الموازنة ومن الممكن ان يصل الى 50 دولار”، مشيرة الى ان “اجتماع مرتقب مساء اليوم يعقد يجمع لجنتي الطاقة والمالية النيابية للتباحث حول السعر الذي يحدد للبرميل”.

واوضحت البجاري ان “السعر من المحتمل ان يحدد بـ50 دولار للبرميل الواحد وتبلغ الحكومة بالامر”

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