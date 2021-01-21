الصفحة الاقتصادية

وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، يرسم توقعاته لاسعار النفط وسوق الطاقة بعد وصول بايدن للسلطة


توقّع وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، الخميس، أن تتراوح أسعار النفط في الاسواق العالمية بين 55 و60 دولارا للبرميل الواحد، مشدداً على أن يكون للعراق تحرك سياسي ودبلوماسي قوي يتناسب مع موقعه الستراتيجي واحتياطاته لضمان حقوقه في منظمة «أوبك» وخارجها.

وقال بحر العلوم في حوار  إنّ «الارتفاعات التي تشهدها الاسواق النفطية حالياً، ارتفاعات هشة غير مبنية على أسس العرض والطلب، إذ تتحكم بالاسعار حالياً عدة عوامل تتلخص بجائحة كورونا وقدرة منظمة الصحة العالمية والدول على الاسراع بتوفير اللقاحات وإعطاء جرعات نفسية لإعادة الاسواق الى طبيعتها ولو بشكل تدريجي، إضافة الى سياسة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن وما ستفرزه بخصوص انتاج النفط الصخري، وهل سيكون مخالفاً لتوجهات ترامب، وماذا سيكون موقفه من معاهدة المناخ وتقليل الانبعاثات، والعامل الآخر هو قدرة (أوبك) و(أوبك بلاس) على مواجهة هذه التحديات».

وأضاف أن «استقرار النفط على سعر مجز للمنتجين والمستهلكين، سيأخذ وقتا ليس بالقليل، ولعله في خريف هذا العام يمكن أن نرى ملامح بعض الاستقرار للسوق النفطية تتراوح بين 55 و60 دولارا”.

وأشار بحر العلوم إلى ان “هذا السقف سيسهم بتحفيز انتاج النفط الصخري، وبالتالي ستعود المنافسة للدول الرئيسة الثلاث المتمثلة بأميركا وروسيا والسعودية”.

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