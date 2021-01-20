كوجر: السيولة المالية متوفرة لصرف رواتب كانون الثاني

حددت اللجنة المالية النيابية اليوم الاربعاء نهاية شهر كانون الثاني الجاري موعدا لصرف رواتب الموظفين

عضو اللجنة جمال كوجر قال إن مسؤولي وزارة المالية اكدوا خلال استضافتهم الاخيرة في اللجنة النيابية، إن السيولة المالية متوفرة لصرف رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني وإنها ستصرف من قبل وزارة المالية بموعدها المحدد نهاية الشهر الجاري،

ولفت كوجر إلى إن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ليست له أية علاقة بتأخر مجلس النواب بإقرار قانون الموازنة العامة