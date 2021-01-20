الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية: قيمة صرف الدولار ستبقى مرتفعة لسنوات عديدة


اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان ارتفاع اسعار الدولار الاميركي مقابل الدينار العراقي سيتسمر لسنوات عديدة.

عضو اللجنة شيروان ميرزا قال ان سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي سيبقى مرتفعا للسنوات الثلاث المقبلة وفقا لخطة البنك المركزي العراقي لمعالجة الازمة الاقتصادية ولسد العجز في الموازنات المالية للاعوام القادمة.

واضاف ميرزا ان الحكومة قد ربحت مالايقل عن 12 تريلون دينار من قرارها برفع سعر الدولار امام الدينار العراقي، حيث سيؤدي الى تقليل العجز الحاصل في الموازنة الاتحادية للعام 2021.

 

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