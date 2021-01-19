خبير اقتصادي: اميركا تتخذ الغاز ورقة ضاغظة على العراق وتمنعه من تحقيق الاكتفاء الذاتي

رأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان العراق يمتلك حقول غاز بامكانها تغطية الحاجة الفعلية لمحطات الطاقة، لافتا الى ان الجانب الاميركي يمنع تطوير حقول الغاز من اجل ابقاءه ورقة ضاغطة على العراق لاستخدامها في ملف العقوبات على ايران.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الغاز متوفر وبالامكان التنقيب في الكثير من اراضي العراق، فضلا عن استغلال الحقول الموجودة في محافظة واسط للاستفادة من الغاز في توفير وقود محطات الطاقة”.

واضاف ان “ العراق يستورد مليارات الامتار المكعبة من الغاز من ايران، في حين ان هناك ضغوط اميركية تقف وراء عدم تطوير حقول الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.

وبين ان “واشنطن تسعى لابقاء العراق بحاجة الى موافقتها لاستيراد الغاز من ايران، فضلا عن انها متخوفة من احتلال العراق مراكز متقدمة في الدول المصدرة للغاز، الامر الذي سيغير موازين القوى العالمية المتصارعة على الغاز وخاصة مابين اميركا وروسيا”.