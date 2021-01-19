الرشيد يوجه فروعه باستئناف ترويج معاملات منح القروض

أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن استئناف ترويج معاملات منح القروض بعد توقفها.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن "المصرف وجه كافة فروعه في بغداد والمحافظات بترويج المعاملات لكافة القروض بعد ان تم ايقافها لأغراض التطبيق السنوي".

وأضاف، أن "المصرف سيستأنف منح سلف الموظفين والمتقاعدين خلال الأيام المقبلة تزامناً مع انطلاق النظام الالكتروني في المنح والذي يتيح للمستلف حصوله على السلفة خلال (٧٢) ساعة كحد أعلى".

يذكر ان مصرف الرشيد قرر مصرف الرشيد، في منتصف شهر تشرين الثاني الماضي، إيقاف ترويج سلف "الماستر كارد نخيل" لغرض التدقيق الرقابي.