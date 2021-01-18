الصفحة الاقتصادية

المالية تنفي وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني


نفت وزارة المالية وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني لعام 2021.

وقال مصدر في الوزارة، إن "الحديث عن وجود استقطاع من رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني عار عن الصحة"، داعياً وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية".

وأضاف المصدر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن "الضريبة المقترحة على رواتب الموظفين وبالنسب المحددة ضمن موازنة العام 2021 من صلاحية مجلس النواب إجراء تعديلات من عدمه عليها".

 

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المالية تنفي وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني
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