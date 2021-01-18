الاقتصاد النيابية: فرق ارتفاع بسعر صرف الدولار عاد للحكومة بـ 12 تريليون دينار

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حامد الموسوي، ان فرق ارتفاع سعر صرف الدولار عاد للحكومة بـ 12 تريليون دينار، لافتا الى ان البرلمان عازم على تخفيض عجز الموازنة وضغط النفقات غير الضرورية.

وقال الموسوي في حديث صحفي ان “قانون الادارة المالية يمنع تجاوز العجز نسبة الـ 3 بالمئة في حين ان العجز بالموازنة الحالية قد وصل الى 44 بالمئة، لذا يجري العمل بكل جد من اجل الخروج بموازنة تحفظ استحقاقات الموظفين والرعاية الاجتماعية وتقف امام الاستقطاعات التي قررتها الحكومة، فضلا عن ضغط النفقات العامة”.

واضاف ان “الكثير من الفقرات في الموازنة تسمى الثقوب السوداء حيث حاولت الحكومة اضافة نفقات غير ضرورية، وهناك عمل جدي لمنع هذه النفقات وتوجيهها نحو فئات مستحقة”.

وبين ان “الحكومة حققت من رفع سعر صرف الدولار مبلغ 12 تريليون دينار، وهذا الفرق سيتم استثماره لانهاء فجوة التمويل والعجز الحاصل في الموازنة”.