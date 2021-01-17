الصفحة الاقتصادية

إيران تعلن استعدادها للعودة إلى مستوى إنتاج النفط قبل الحظر الأمريكي


أعلن الرئيس التنفيذي للشرکة الوطنية الإيرانية لنفط الجنوب، أحمد محمدي، أن بلاده مستعدة لزيادة إنتاج النفط إلى حوالى 95% من المستوى الذي كان عليه قبل الحظر الأمريكي.

وقالت وكالة "إرنا" إن إیران الآن مستعدة لعودة سريعة إلى أسواق النفط، مع تسلم جو بايدن الإدارة الأمريكية وإمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر، وبالتالي فإنها تهدف إلى تصدير 2.3 مليون برميل يوميا.

وانخفض إنتاج النفط في إيران إلى النصف تقريبا، إلى 1.9 مليون برميل يوميا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 وما تلاه من تشديد للعقوبات ضد طهران.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فقد انخفضت صادرات النفط الإيرانية، التي بلغت 2.6 مليون برميل يوميا قبل ثلاث سنوات، إلى 133 ألف برميل يوميا.

ويقول خبراء إن زيادة إنتاج النفط الإيراني قد تشكل مشكلة لمجموعة "أوبك+" التي تحاول الحد من الإنتاج من أجل منع الأسعار من الانخفاض، وسط تراجع الطلب في ظل أزمة كورونا.

وإيران عضو في مجموعة "أوبك+" لكنها مستثناة من اتفاقية "أوبك+" بشأن تخفيض معدلات الانتاج، وذلك مراعاة للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، فضلا عن المشاكل الاقتصادية التي تعيشها إيران.

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