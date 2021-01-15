خبير اقتصادي يحذر من مؤامرة خارجية لتقليص تصدير البترول العراقي

حذر الخبير الاقتصادي واثق عبد الكريم، من مؤامرة خارجية يقودها حلفاء الكيان الصهيوني لتقليص صادرات النفط العراقي الى باقي الدول، لافتا الى ان العراق لديه القدرة على زيادة الانتاج بكميات اكبر في حين انه ملزم بكميات محدودة من الصادرات.

وقال عبد الكريم لـ /المعلومة/، ان “ العراق سيصل الى الاكتفاء المالي في حال وصول صادراته النفطية الى اكثر من 4 ملايين برميل، في حين ان دولا اقليمية وخاصة المطبعة مع الكيان الصهيوني تضغط باتجاه تحجيم هذه الصادرات”.

واضاف ان “العالم وعلى الرغم من استعادة عافيته وعودة المصانع الاسيوية للعمل من جديد وحاجتها الى البترول العراقي، الا ان هناك مساعي لابقاء الصادرات العراقية عند مستواها الحالي، على الرغم من تعليمات اوبك لتخفيض الانتاج من اجل زيادة الاسعار”.

وبين ان “صادرات اقليم كردستان النفطية يجب ان تحدد وتحجم لان ذلك يؤثر على الصادرات العراقية، وقد لاتدخل اموالها ضمن ميزانية الدولة في حين انها محتسبة ضمن صادرات العراق المسجلة في اوبك”.