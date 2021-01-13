الصفحة الاقتصادية

الزراعة تتهم منافذ الاقليم بإدخال المنتجات الزراعية الممنوع استيرادها منذ عامين


اتهمت وزارة الزراعة، الاربعاء، الجهات المسؤولة في المنافذ بالتراخي والسماح بدخول بعض المنتجات الزراعية الممنوع استيرادها منذ عامين لوجود منتج محلي، مبينة ان منافذ الاقليم تدخلها ولا تسمح ببيعها بكردستان.

وقال المتحدث  باسم الوزارة حميد النايف في حديث صحفي ان “هناك بعض المنتجات الزراعية منع استيرادها منذ اكثر من عامين ولايزال القرار ساري المفعول لوفرة المنتج المحلي”.

واضاف ان “هناك تراخي ببعض المنافذ الحدودية وادخال المنتج الاجنبي المستورد مما يضر بالإنتاج المحلي”، مشيرا الى ان من بينها “المنافذ في اقليم كردستان”.

واوضح النايف ان “منافذ الاقليم تدخل المنتجات الممنوع استيرادها ولا تسمح ببيعها في كردستان وتعبرها الى باقي المحافظات”، داعيا الجهات المعنية الى “اتخاذ اجراءات اكثر صرامه لمنع دخول تلك المنتجات”

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الزراعة تتهم منافذ الاقليم بإدخال المنتجات الزراعية الممنوع استيرادها منذ عامين
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