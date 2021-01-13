الصفحة الاقتصادية

النفط يرتفع الى أكثر من 57 دولارا منذ نحو عام


ارتفع سعر خام برنت، الاربعاء، حسب بيانات التداول فوق 57 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 شباط من العام الماضي.

وارتفعت سعر العقود الآجلة لشهر مارس لمزيج نفط بحر الشمال من مزيج برنت اعتبارا من الساعة الرابعة من صباح الأربعاء بتوقيت موسكو، بنسبة 0.48٪ إلى 57.03 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لشهر فبراير لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.66٪، إلى 53.56 دولارا للبرميل.

وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم بسبب التوقعات المتفائلة للطلب من جانب، وكذلك على خلفية آفاق الإنتاج بعد قرارات مجموعة “أوبك +” من جانب أخر.

وكانت “أوبك+” قد أكملت الأسبوع الماضي اجتماعا استمر يومين، حددت فيه معالم الصفقة قبل شهرين، حيث تم تمديد الشروط الحالية للاتفاقية لجميع الدول تقريبا، إلا أن روسيا وكازاخستان حصلتا على فرصة لزيادة الإنتاج في فبراير ومارس، في حين أن السعودية وعددا من الدول المشاركة الأخرى، على العكس قررت خفضه

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