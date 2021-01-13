لجنة نيابية: تصريحات وزارة المالية اربكت السوق العراقية

وصفت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، تصريحات وزارة المالية بانها اربكت الوضع الاقتصادي والسوق العراقية، مبينة ان صورة الموازنة لم تكتمل الا بعد القراءة الثانية.

وقال عضو اللجنة المالية ثامر ذيبان في حديث صحفي ان “بعض التصريحات حول الوضع الاقتصادي غير موفقة من بينها تصريحات وزارة المالية”.

واضاف ان “تصريحات وزارة المالية اربكت السوق العراقية وهزت الاقتصاد بشل مباشر ويجب الدقة بإطلاق المفردات”،

مشيرا الى ان “الموازنة مليئة بالمغالطات ولم تكتمل الصورة عن اخطائها الا بعد القراءة الثانية ودخولها بمرحلة المناقشات والتعديلات”.

واوضح ذيبان ان “اللجنة المالية ستستعين بالخبراء الاقتصاديين للفقرات الغامضة والاية المالية واخراجها بوضع مغاير عما ارسلته الحكومة”.