إيران تقترح استثماراً زراعياً وإنشاء شركة لصناعة السيارات في العراق

اقترح وزير التجارة والصناعة والمعادن الايراني علي رضا رزم حسيني، الاربعاء، الاستثمار بانشاء شركة لصناعة السيارات واستزراع الحبوب في العراق.

وقال حسيني لدى الاجتماع مع وزير التجارة العراقي علاء الجبوري والذي يزور طهران في اطار أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، إنه "وفي سبيل تسهيل أعمال وحدات الانتاج وشركات الخدمات الفنية والهندسية الايرانية في العراق، بانه يمكن الاستثمار في انشاء شركة لصناعة السيارات".

وأعرب الوزير الايراني أيضا عن استعداد ايران لـ"استزراع القمح والشعير والذرة في الاراضي العراقية بهدف ايجاد تجارة مستدامة وطويلة الامد عبر تنسيق الاجهزة المعنية في البلدين، وايجاد فرص العمل".