عاجل : احمق البيت الاسود ترامب يعلن حالة الطوارئ في واشنطن
الصفحة الاقتصادية

ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض المخزون الامريكي


ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بفعل توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي ، لكن مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم حدت من مكاسب الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا أو 0.4٪ إلى 55.88 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش ، في حين صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتًا أو 0.5٪ إلى 52.50 دولارًا للبرميل.

ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ، الذي يتولى منصبه في 20 يناير مع سيطرة حزبه الديمقراطي على مجلسي الكونجرس ، بـ "تريليونات" من الإنفاق الإضافي على الإغاثة من الوباء.

واظهرت توقعات اولية لمعهد البترول الامريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت على الأرجح للأسبوع الخامس على التوالي ، بينما شهدت مخزونات المنتجات المكررة ارتفاعًا الأسبوع الماضي.

قال جولدمان ساكس إن خام برنت قد يرتفع إلى 65 دولارا للبرميل بحلول صيف 2021 مدفوعا بالتخفيضات السعودية وتداعيات تحول السلطة إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة. وكان بنك الاستثمار في وول ستريت قد توقع في وقت سابق أن يصل سعر النفط إلى 65 دولارا بنهاية العام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض المخزون الامريكي
اعتقوا رواتب الموظفين في موازنة ٢٠٢١ فوق الانفجارية و عظموا موارد دولتكم بغيرها
هبوط جديد لليرة التركية
الموازنة العامة الاتحادية ام موازنة الإقليم / 3
الموازنة العامة الاتحادية..أم موازنة الإقليم / 2
الموازنة العامة الاتحادية..ام موازنة الاقليم / 1
أسعار النفط تتواصل بالارتفاع
خام البصرة الخفيف يتجاوز 55 دولاراً للبرميل
بنك سويسري: خفض الإنتاج السعودي المفاجئ يرفع سعر خام برنت إلى 60 دولاراً
ارتفاع اسعار الدولار بالاسواق العراقية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك