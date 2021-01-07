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بنك سويسري: خفض الإنتاج السعودي المفاجئ يرفع سعر خام برنت إلى 60 دولاراً


رفع بنك UBS توقعاته لأسعار نفط برنت إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول منتصف العام ، في أعقاب خفض السعودية المفاجئ للإنتاج من جانب واحد وتوقعات بحدوث انتعاش حاد في الطلب في الربع الثاني بسبب إطلاق اللقاحات وزيادة السفر.

وكتب محللون ب‍البنك السويسري في مذكرة ، أنه مع تحرك السعودية ، انعكست زيادة إنتاج أوبك البالغة 0.5 مليون برميل يوميا لشهر يناير بالكامل، مما سينتج عنه تضييق في سوق النفط في النصف الأول من العام.

وتعهدت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم يوم الأربعاء بتخفيضات إضافية طوعية في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا في شباط واذار، مما رفع أسعار خام برنت القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ شباط.

وقال بنك يو بي إس: "تشير خطوة المملكة الوقائية إلينا بالرغبة في الدفاع عن الأسعار ودعم سوق النفط وسط مخاوف بشأن الطلب بسبب القيود المفروضة على التنقل في أوروبا".

لكن إذا انخفض الطلب بدرجة أقل ، فإن الخطوة السعودية ستساعد أيضًا في تسريع عملية خفض مخزونات النفط.

وجرى تداول خام برنت حول 54.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:02 بتوقيت جرينتش يوم الخميس ، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 51.02 دولار.

 

يتوقع البنك أن يتم تداول برنت عند 63 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من عام 2021 وأن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط بخصم 3 دولارات للبرميل مقارنة بأسعار برنت.

 

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