الصفحة الاقتصادية

مخصصات الإنفاق للرئاسات في الموازنة العامة


 

د .بلال الخليفة ||

 

في هذه المقال أردت أن أبين لكم مقدار التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث وحجم عدد الموظفين العاملين لديها وكذلك النسبة التي تشغلها من العدد الكلي وحجم الإنفاق الكلي في الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021:

الجدول أدناه سيوضح لكم مقدار التخصيص الإجمالي والتخصيص للإنفاق التشغيلي لكل جهة من الرئاسات الثلاث:

 

---​ اسم الجهة / الإنفاق الإجمالي / الإنفاق التشغيلي (مليار دينار)

 

1 – مكتب رئيس الوزراء / 76 / 54

 

2 – الأمانة العامة لمجلس الوزراء / 186 / 51

 

3 – رئاسة الجمهورية / 60 / 56

 

4 – مجلس النواب / 255 / 251

 

المخصصات أعلاه هي سنويا ولو اردنا أن توضح لدينا الفكرة بحجم الإنفاق بالشهر الواحد بقسمة الأرقام على 12 شهرا، فينتج الجدول أدناه: (للعلم أن المبلغ بالمليار)

 

1 – مكتب رئيس الوزراء / 6.33 / 4.5

 

2 – الأمانة العامة لمجلس الوزراء / 15.5 / 4.25

 

3 – رئاسة الجمهورية / 5 / 4.66

 

4 – مجلس النواب / 21.25 / 20.91

 

أما الجدول الأخر الذي أردت أن أوضحه فهو لمقدار عدد الموظفين العاملين لدى كل جهة من التي ذكرت في الجدول أعلاه وحسب ما ذكر في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 : ( الرقم = مليار دينار)

 

1 – مكتب رئيس الوزراء / 58

 

2 – الأمانة العامة لمجلس الوزراء / 1553

 

3 – رئاسة الجمهورية / 1065

 

4 – مجلس النواب / 2223

 

عادة ما تكون التخصيصات التشغيلية أي الإنفاق التشغيلي يحتوي على الرواتب بالدرجة الأولى وكذلك النثريات والصيانة ومثل تلك الأمور، فلو فرضنا أن الإنفاق التشغيلي يكون للرواتب فقط، فبالتالي يكون راتب الفرد في تلك الجهات هو كالاتي:

 

1 – مكتب رئيس الوزراء / 77.5 مليون دينار شهريا

 

2 – الأمانة العامة لمجلس الوزراء / 2.73 مليون دينار شهريا

 

3 – رئاسة الجمهورية / 4.38 مليون دينار شهريا

 

4 – مجلس النواب / 9.4 مليون دينار شهريا

 

أكيد أن الأرقام غير صحيحه لكنها تأخذ المعدل الإجمالي للكل لان راتب الموظفين يعتمد على عدة أمور منها الدرجة التي يشغلها والمنصب الذي يشغله بالإضافة إلى وجود مخصصات خاصة وعامة مثل الزوجية والأطفال وغيرها من الأمور.

 

·        الآن نأتي على الملاحظات

 

1 – نلاحظ حجم الإنفاق الكبير جدا، مكتب رئيس الوزراء الذي يبلغ تعداد موظفيه 60 موظف يبلغ حجم أنفاقه الشهري 6.33 مليار دينار اما الأمانة العامة فيبلغ مقدار ما تصرفه من المبالغ المخصصة اليها هو 15.5 مليار دينار شهريا، اما رئاسة الجمهورية التي هي ذات منصب فخري وقليلة المهام فيكون مقدار ما مخصص لها 60 مليار سنويا و 5 مليار شهريا. كما أن مجلس النواب العراقي الذي لم يقف مع الشعب والموظفين إلا عدد بسيط منهم فيكون مقدار ما مخصص له سنويا هو 255 مليار أي ربع تريليون دينار وأما ما خصص له شهريا فهو 21.25 مليار دينار (ان مجلس النواب لو أردنا إحصاء عدد جلساته بالساعات لم يتجاوز الأسبوع عمل في السنة).

 

2 – نتعرض في هذه النقطة إلى عدد الموظفين العاملين في الرئاسات الثلاث، فمكتب رئيس الوزراء يعمل فيه 58 موظفا وهو رقم لا باس فيه أما الأمانة العامة لمجلس الوزراء فيعمل فيه 1553 موظفا وهو رقم كبير نتيجة تعيين أقارب المسؤولين فيه. أما رئاسة الجمهورية فيبلغ عدد الموظفين 1065 موظفا وهنا تكون المفاجئة، ما هو عمل رئاسة الجمهورية حتى يكون لديها هذا العدد الكبير من الموظفين، والنقطة المهمة أيضا ان الموظفين بمعظمهم هم من الأكراد وهو يندرج ضمن العدد الكبير الذي تفرضه أربيل على بغداد من أرقام مبالغة فيها في عدد الموظفين. أما مجلس النواب العراقي الذي تكون وظيفته تشريعية ويكون عدد جلساته محدودة ولا تنعقد في الأمور المهمة (قبل أيام في جلسة استجواب محافظ البنك المركزي لم يحضر سو 30 نائب تقريبا) فيكون عدد موظفيه هو 2223 موظفا، أيضا أن العمل في هذا المكان هو لمن لديه أقارب في مجلس النواب ورئاساته.

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