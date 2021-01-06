الصفحة الاقتصادية

رواتب الموظفين في الموازنة العامة


 

د بلال الخليفة ||

 

وكما وضحت في مقال سابق ان الموظف تلقى عدة ضربات الاولى خفض قيمة الدولار بمقدار 23 % واستقطاعات من الراتب والتي هي الضربة الثانية وكذلك زيادة الجمارك على الواردات هي الضربة الثالثة.

تكلمت عن قيمة الصرف في مقال سابق لذلك سأتعرض اليوم للاستقطاعات الضريبية على رواتب الموظفين والمعادلة المعمول فيها في الاستقطاع هي:

( الراتب الاجمالي – 500 الف دينار)/10 = مقدار الاستقطاع الكلي

 ولنأخذ مثال بالأرقام ولنفرض ان مقدار الراتب هو مليون

(1000 – 500 ) / 10 = 50 الف دينار ........ وهكذا

ولنعود الى قانون الموازنة ، نصت المادة (12 – اولا ) تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـــــــــ (الجدول / جـ ) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة 2021 الملحق بهذا القانون.

ونصت المادة (12 – ثانيا)

على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحه من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او تلقت قروض من المصارف الحكومية سابقا على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث عند شعورها بسبب النقل او الاحالة على التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء الدوائر الخدمية امانة بغداد ومديرية ماء بغداد ومديرية مجاري بغداد والمؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة والمؤسسات البلدية التابعة لكل محافظة ودوائر المجاري في المحافظات ودوائر الماء في المحافظات كافة وعلى ان تحتفظ كل منها بشواغر حركة الملاك للسنوات (2019 , 2020 , 2021) لغرض الاستفادة منها لتثبيت العقود حسب الاسبقية بما فيها حركة الملاك لشبكة الاعلام العراقي بالإضافة الى الاحتفاظ بحركة الملاك لعام 2016 و 2017 للمؤسسات البلدية ودوائر الماء ودوائر المجاري التي لم تستكمل اجراءات التعيين بشأنهم من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة خلال عام 2018 استنادا لأحكام المادة (11 – ثانيا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة رقم (9) لسنة 2018.

الملاحظات

1 – ان زيادة الاستقطاعات الضريبية التي ستستقطع من رواتب الموظفين هي موجودة والحكومة ماضية في ذلك.

2 -  ان عدد النواب في البرلمان هو 327 نائب لكن لا نرى من يتكلم عن الاستقطاعات ومظلومية الموظف وخصوصا بعد تخفيض قيمة الصرف للدينار العراقي امام الدولار الامريكي وان جميع الاحتياجات اليومية هي مستوردة بالدولار.

3 – ان الموظفين هم ايضا سكتوا على الظلم الذي سيتعرضون له ولم يتكلموا حتى في وسائل التواصل الاجتماعي بينما في الحكومة السابقة صدعوا رؤوسنا عن اشياء هي اقل واقل من ذلك.

4 – في المادة (12 – ثانيا) المذكورة اعلاه ، بينت بعدم وجود تعيينات في عام 2021.

5 – المادة اوضحت ايضا فقرة من شانها تقليل الكوادر في المؤسسات والشركات وهي ان الدرجة التي تكون شاغرة نتيجة نقل او وفاة او استقالة فان تلك الدرجة تحذف .

6 – استثنت تلك المادة دوائر البلديات والمجاري والامانة العامة وشبكة الاعلام من حذف تلك الدرجات وتثبيت العقود ممن تراهم الدوائر محتاجة لذك.

7 – ذكرت المادة (12 – اولا) ان الاستقطاعات موجودة، لكنها لم توضح الراتب الاجمالي بعد الاستقطاعات التي تطال الراتب مثل القروض ام قبل ذلك.

8 – هل الاستقطاعات تشمل الموظفين في الاقليم ام رواتب الاقليم كاملة والاستقطاع سينال ابناء الجنوب والتي تكون محافظاتهم هي الممولة لكل الايرادات في الموازنة الاتحادية وحتى موظفي الاقليم .

9 – ان الاستقطاعات التي تلجا اليها الحكومة في كل ازمة تمر فيها هو خير دليل على عجز الحكومة عن ايجاد حلول ناجعة واستراتيجية فتذهب الى اضعف حلقة في الدولة وتجعله هو من يتحمل الفشل في الادارة والتخطيط الاقتصادي للحكومة.

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