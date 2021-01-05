النفط: اتفاق أوبك أسهم بتقليل تداعيات وتأثير كورونا على استقرار أسعار النفط الخام

اكد وزير النفط احسان عبد الجبار، الاثنين، حرص الدول المنتجة للنفط في (اوبك) والمتحالفين معها في الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية العالمية، من خلال الالتزام بخطط خفض الانتاج لمواجهة تداعيات كورونا .

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمراقبة الانتاج (Jmmc) والمنبثقة عن الدول المصدرة للنفط (اوبك) ، وفي الاجتماع الوزاري لاعضاء منظمة اوبك ، وعبر الدائرة التلفزيونية .

وقال عبد الجبار في بيان ان "الاجتماعات تهدف الى متابعة تطورات السوق النفطية ، والاطلاع على التقارير الفنية التي تعدها الجهات المعنية في المنظمة ، من اجل وضع التوصيات اللازمة لخطط المنظمة والدول المتحالفة معها".

واكد اسماعيل ان "اتفاق أوبك لخفض الانتاج قد اسهم في التقليل من تداعيات وتأثير فايروس كورونا على استقرار واسعار النفط الخام في الاسواق العالمية".